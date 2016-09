– – –

Was ist das eigent­lich, wofür demons­triert wird, wofür Gewerk­schaf­ten kämp­fen, das „Recht auf Arbeit“? Woher kommt diese reich­lich abs­trakte For­de­rung? Der Lern­ort der Offe­nen Fra­gen beleuch­tete das in Kro­nach.

Ist das Recht auf Arbeit irgendwo ein­zu­kla­gen? Wem steht die­ses Recht zu? Auch Alten, Behin­der­ten, Jugend­li­chen, Kin­dern, Allein­er­zie­hen­den, Arbeits­lo­sen, Beschäf­tig­ten? Auf wel­che Art Arbeit bezieht sich die­ses Recht? Auf ent­lohnte unselb­stän­dige Arbeit; also auf ein Recht, die Anwei­sun­gen ande­rer zu befol­gen? Daniel Häni sagt knapp und deut­lich: Es gibt kein Recht auf Pflicht.

Woher kommt dann die For­de­rung? Das Recht auf Arbeit wurde zuerst von Charles Fou­rier gefor­dert, einem Gesell­schafts­theo­re­ti­ker der Zeit der fran­zö­si­schen Revo­lu­tion: „Wie groß ist doch das Unver­mö­gen unse­rer Gesell­schaft, dem Armen einen gezie­men­den, sei­ner Erzie­hung ange­mes­se­nen Unter­halt zu gewäh­ren, ihm das erste der natür­li­chen Rechte zu ver­bür­gen, das Recht auf Arbeit!“ Damit wird klar, dass es im Kern um das Recht auf Unter­halt geht. Muss Unter­halt aber ein­zig durch Arbeits­lohn „erwor­ben“ wer­den? Nur das schien damals für Charles Fou­rier vor­stell­bar.

Heute bezie­hen zwei von fünf Bür­gern ihren Unter­halt aus Arbeits­lohn, sogar nur einer von fünf aus Lohn für wert­schöp­fende Arbeit. Maschi­nen und Robo­ter erzeu­gen die Haupt-Wert­schöp­fung. Alle ande­ren Men­schen bekom­men ihren Unter­halt aus den Ein­kom­men ande­rer, nie­mand lebt ohne Unter­halt.

Das Recht auf Arbeit ist damit das Recht auf Leben. In unse­rer heu­ti­gen Zeit der Fremd­ver­sor­gung – wo fast nie­mand Pro­dukte für den eige­nen Ver­brauch her­stellt – muss das Recht auf Leben inter­pre­tiert wer­den als ein Recht auf Geld-Ein­kom­men. Ein­kom­men, mit dem jeder sich am Markt mit dem Not­wen­di­gen ein­deckt.

Woher käme das Geld dazu? Das Geld läuft ohne­hin im Kreis: Der Ver­brau­cher kauft Ware, der Händ­ler kauft neue Ware, das Geld kommt über unter­schied­lich viele Stu­fen beim Pro­du­zen­ten an, der es wie­der an seine Arbeit­neh­mer und Mate­rial-Lie­fe­ran­ten wei­ter­gibt. Das gilt auch genauso für Dienst­leis­tun­gen. In den meis­ten Stu­fen geht ein Teil an den Staat, u. a. in Form von Steu­ern. Wich­tig dabei ist das geeig­nete Sys­tem der Ver­tei­lung des Gel­des, damit es erneut dann beim Ver­brau­cher ankommt, wenn er es zu sei­nem Unter­halt nötig hat. Danach fließt es wie­der zum Pro­du­zen­ten oder Dienst­leis­ter, der es nötig hat, seine Dinge zu erzeu­gen. Das bedin­gungs­lose Grund­ein­kom­men wäre ein dazu pas­sen­des Modell.

Zusätz­lich muss die Gesell­schaft dafür sor­gen, dass kein Geld dem Waren- und Dienst­leis­tungs­markt ent­zo­gen wird, indem es in Berei­che wie Finanz­markt und Hort­geld abfließt. Flie­ßen­des Geld wäre hier ein pas­sen­des Modell, um eine natür­li­che, kri­sen­feste Wirt­schafts­ord­nung her­zu­stel­len.

