Termine 06/2016

Leip­zig, 2. Novem­ber 2016, 18:00 Uhr- – –

„Was unter­schei­det Phy­sik und Volks­wirt­schafts­leh­re?”- – –

Vor­trag und Dis­kus­si­on mit Stef­fen Hen­ke an der Uni Leip­zig- – –

Ort: Uni­ver­si­tät Leip­zig, im Hör­saal für Theo­re­ti­sche Phy­sik des Phy­sik-Gebäu­des Lin­né­str. 5, Leip­zig- – –

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: http://tinyurl.com/2Nov2016- – –

Wit­zen­hau­sen, 9. Novem­ber 2016, 19:30 Uhr- – –

„Mas­ter of the Uni­ver­se”- – –

Film­vor­füh­rung und Dis­kus­si­on mit Stef­fen Hen­ke und Rai­ner Voss – – –

Ort: Capi­tol, Mühl­str. 16, 37213 Wit­zen­hau­sen Web­sei­te: http://www.capitolkino.de Tele­fon: (05542) 71 864

Wup­per­tal, 18. bis 20. Novem­ber 2016- – –

Jah­res­fei­er HUMANE WIRTSCHAFT- – –

Vor­trä­ge, Work­shops und Begeg­nun­gen von Lesern, Auto­ren und Refe­ren­ten unter ande­ren mit: Prof. Felix Fuders, Uwe Lüb­ber­mann, Andre­as Neu­kir­ch, Tho­mas Wil­harm.- – –

Ort: Sil­vio-Gesell-Tagungs­stät­te, Schan­zen­weg 86, 42111 Wup­per­tal- – –

Anmel­de­for­mu­lar: http://tinyurl.com/Jahresfeier2016- – –

