Termine 04/2016

Die Ter­mine 04/2016

Ros­tock, 16. Juli 2016 — Som­mer­ta­gung HUMANE WIRTSCHAFT Unter ande­rem mit Prof. Jür­gen Kre­mer, Stef­fen Henke und Andreas Ban­ge­mann

Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter: http://humane-wirtschaft

Lern­ort Wup­per­tal, 25. Juli bis 7. August 2016 – 3. Som­mer­camp des Lern­ort Wup­per­tal

Umfang­rei­ches Pro­gramm in Theo­rie und Praxis:„Ein ande­res Zukunfts­bild des Wirt­schaf­tens“ , das Live erlebt wer­den kann.

Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung: http://lernort-wuppertal.de

Wien, 27. Juli bis 14. August 2016 – Sum­mer School – „Alter­na­tive Eco­no­mic and Mone­tary Sys­tems“ The eco­nomy of the future.

Infor­ma­tio­nen unter: http://www.summer-university.net

Schwe­rin, 14. Okto­ber 2016 – „ BUND Schwe­rin“ Vor­trag mit Stef­fen Henke – Alle Infor­ma­tio­nen unter: http://www.neuesgeld.net/

Wup­per­tal, 29. bis 30. Okto­ber 2016 „58. Mün­de­ner Gesprä­che” – Res­sour­cen und Klima als Mensch­heits­gü­ter in der Sil­vio-Gesell-Tagungs­stätte in Wup­per­tal.

Details s. a. Seite 31 in die­ser Aus­gabe. Infos und Anmel­dung unter: http://sozialwissenschaftliche-gesellschaft.de/muendener-gespraeche.html

