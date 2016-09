– – –

Som­mer­ta­gung „Geld fair-ändern“ Ros­tock, Sams­tag 16. Juli 2016 von 10 Uhr bis 16 Uhr – Ter­min­hin­weis der Redak­tion

Ver­an­stal­tungs­ort: Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Lüt­ten Klein, Dan­zi­ger Straße 45 d, 18107 Ros­tock-Lüt­ten Klein —

Stra­ßen­bahn­li­nien 1, 4, 5, Hal­te­stelle Rügener Straße, rotes Flachgebäude. Ein­lass und Emp­fang ab 9:00 Uhr.

Mit der Som­mer­ta­gung geht die HUMANE WIRTSCHAFT all­jähr­lich auf die Reise durch Deutsch­land, 2014 in Frei­burg, 2015 in Oberst­dorf am süd­lichs­ten Rand der Repu­blik,

kommt ein Team der Zeit­schrift um Redak­teur Andreas Ban­ge­mann in den hohen Nord­os­ten. In Zusam­men­ar­beit und auf Ein­la­dung des „Gesund­heits­treff Ros­tock“ wird ein

brand­ak­tu­el­les Pro­gramm gebo­ten. Vor­träge, Refle­xio­nen, Gesprä­che, Ver­net­zung Pro­gramm­ab­lauf:

9:00 – 10:00 Uhr Früh­stück – Gesund­heits­treff Ros­tock

10:00 – 10:15 Uhr Begrü­ßung durch Gud­run Bern­hardt und Andreas Ban­ge­mann

10:15 – 11:25 Uhr Andreas Ban­ge­mann, Redak­teur der HUMANEN WIRTSCHAFT aus Wup­per­tal – „Ist Bares Wah­res?“ – Was wir von nega­ti­ven Zin­sen und den vie­len Vor­schlä­gen zum Bar­geld erwar­ten kön­nen

11:25 – 12:35 Uhr Stef­fen Henke – Geschäfts­füh­rer der gemein­nüt­zi­gen Gesell­schaft „Neues Geld“ aus Leip­zig – „Mit Flie­ßen­dem Geld zu fai­ren Bedin­gun­gen“

12:35 – 13:30 Uhr 55 Minu­ten Pause Grüne Kom­büse

13:30 – 14:40 Uhr Gud­run Bern­hardt, Gesund­heits­be­ra­te­rin GGB aus Ros­tock – „Die Koll­a­th­ta­belle – ein Wert­mes­ser unse­rer Ernäh­rung

14:40 – 15:50 Uhr Prof. Jür­gen Kre­mer, Finanz­ma­the­ma­ti­ker aus Daun – „Kon­zerne an die Macht: Mit TTIP zurück zum Feu­da­lis­mus?“

15:50 – 16:00 Uhr Schluss­worte, Ver­ab­schie­dung der Refe­ren­ten

16:00 – 16:45 Uhr­Si­gnie­ren der Bücher, Bücher­ver­kauf, Stände

Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich und der Ein­tritt frei. Die Akti­ven des Gesund­heits­treff Ros­tock sor­gen für leckere Ver­pfle­gung.

Erle­ben Sie in ent­spann­ter Atmo­sphäre einen Tag vol­ler span­nen­der Infor­ma­tion, inten­si­ver Gesprä­che und akti­ver Ver­net­zung.

Wei­tere Infor­ma­tio­nen unter: http://gesundheitstreff-rostock.de Info-Tele­fon (Sig­rid Jäckel): 03 81 – 68 56 26

