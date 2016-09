– – –

Was haben Goo­gle, Face­book, Ama­zon, Apple & Co. mit einem Radio­emp­fän­ger zu tun?

– – –

Haben Sie Angst vor einem Radio? Ja genau, so ein Old-School tech­ni­sches Gerät, das man zu Hause oder im Auto oder drau­ßen ein­fach ein­schal­tet, einen Sen­der aus­wählt und zuhört. Kein Wun­der, dass Sie den Kopf schüt­teln, selbst­ver­ständ­lich haben Sie vor einem Radio KEINE Angst, warum auch.

– – –

Nun den­ken Sie mal 80 Jahre zurück. Damals war Radio High-Tech­nik. Also in etwa das, was heute welt­weite Daten­netze sind. Für Men­schen damals war es erstaun­lich bis unglaub­lich, aus einem Ding namens Laut­spre­cher eine Stimme oder Musik aus einer ande­ren Stadt oder vom ande­ren Ende der Welt zu hören, und das fas­zi­nie­ren­der Weise auch noch in Echt­zeit.

– – –

Und jetzt den­ken Sie bitte an Deutsch­land zu die­ser Zeit. Das tota­li­täre, faschis­ti­sche Deutsch­land der Nazis wäre ohne das Radio nicht nur nicht denk­bar, son­dern wahr­schein­lich auch nicht durch­führ­bar gewe­sen. Das hieß dann Volks­emp­fän­ger. Und die Men­schen saßen, meist in Gemein­schaft, vor die­sen Wun­der-Appa­ra­ten, der Stimme des Füh­rers gebannt lau­schend. Das Radio war nicht nur das Medium zur Indok­tri­na­tion. Viel mehr als das, es änderte im gege­be­nen Umfeld auch das Leben der­je­ni­gen, die gar nicht zuhö­ren woll­ten. Schon die Nicht-Teil­nahme an der Gemein­schafts-Ver­an­stal­tung Volks­emp­fän­ger bedeu­tete Ver­dacht. So wie das Nicht-Heben des Armes zum Hit­ler­gruß. Hinzu kam, dass das „Volk“ als Medien-Neu­ling mit die­sem auch nicht umge­hen konnte. Eine Rede hal­ten bedeu­tete damals Schreien, um gehört zu wer­den von den Mas­sen. Das aller­dings wäre mit Mikro­fon und Laut­spre­cher gar nicht mehr nötig gewe­sen. So blieb dem medien-uner­fah­re­nen Volk ver­bor­gen, dass es vor allem Hass ist, der da aus dem Laut­spre­cher drang.

– – –

Macht Ihnen jetzt das Radio Angst? Bei vie­len Men­schen damals war das jeden­falls so. Nicht gleich am Anfang, nein, da war es Begeis­te­rung. Aber nach und nach mach­ten sich Sor­gen breit, bei den sen­si­blen und/ oder intel­li­gen­ten frü­her, bei ande­ren spä­ter. Bei man­chen aller­dings nie. Übri­gens wäre damals die “Füh­rung” umso mehr von die­ser Tech­nik begeis­tert gewe­sen, wenn das Radio­ge­rät außer zu sen­den auch noch hätte regis­trie­ren kön­nen, wer gerade vor dem Appa­rat sitzt und wer wel­che Kom­men­tare abgibt.

Aber woher kommt nun die Angst? Selbst­ver­ständ­lich ist es nicht das Radio­ge­rät als sol­ches. Es ist das macht­volle tech­ni­sche Mit­tel in den Hän­den eines tota­li­tä­ren Sys­tems. Die poten­ti­ell auf­klä­re­ri­sche, demo­kra­tie­för­dernde und trans­pa­rente tech­ni­sche Inno­va­tion wurde per­ver­tiert zu einem Instru­ment der Mani­pu­la­tion und Unter­drü­ckung.

– – –

Beim Radio ist die Geschichte letzt­lich gut aus­ge­gan­gen, zumin­dest für die Demo­kra­tien west­li­cher Prä­gung. Es sind kluge Köpfe mit demo­kra­ti­scher Gesin­nung gewe­sen, die die pas­sen­den Gesetze geschrie­ben haben auf der Basis von Demo­kra­tie und Gewal­ten­tei­lung. Des­halb, und nur des­halb gibt es in Ihrem Leben und in mei­nem Leben kei­nen Grund, sich vor einem Radio zu fürch­ten.

– – –

Und bei den welt­wei­ten Daten­net­zen? Wie wird da die Geschichte aus­ge­hen? Was wird aus den unglaub­lichs­ten Daten­samm­lun­gen der Mensch­heits­ge­schichte wer­den, die zudem auch noch von Mil­li­ar­den Men­schen frei­wil­lig gelie­fert wer­den? Wird das nur dann gefähr­lich, wenn das staat­li­che Sys­tem zur Dik­ta­tur wird und Daten­zu­griff erlangt? Oder ist die zuneh­mend und staat­lich-öko­no­mi­sch legi­ti­mierte Macht der Kon­zerne bereits für sich der Weg in einen Tota­li­ta­ris­mus, den Tota­li­ta­ris­mus des Mark­tes und des Wachs­tums? Dar­über kann man dis­ku­tie­ren, aber die demo­kra­tie­feind­li­chen Ten­den­zen sind welt­weit nicht zu über­se­hen.

– – –

Immer dann, wenn Welt­an­schau­un­gen einen Allein­ver­tre­tungs­an­spruch pro­pa­gie­ren, und erst recht, wenn das Ziel der Welt­ver­bes­se­rung auf den Fah­nen steht, ist zuerst Skep­sis ange­zeigt. Fol­gen soll­ten Bestre­bun­gen für mehr Trans­pa­renz und mehr Demo­kra­tie. Und dafür kann, wenn es die Gesell­schaft rich­tig­macht, nicht nur das gute alte Radio, son­dern erst recht das Inter­net wie­derum sehr för­der­lich sein.

– – –

Inso­fern: ein Hoch auf das Inter­net als demo­kra­ti­sches Medium. Das Inter­net ist eine geniale Erfin­dung für Infor­ma­tio­nen, die FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT gedacht sind. (Alles Pri­vate sollte bes­ser ana­log blei­ben oder zumin­dest SEHR gut ver­schlüs­selt). Aber genau die­ses Poten­tial des Inter­nets als demo­kra­ti­sches Medium droht der Welt­ge­mein­schaft zu ent­glei­ten. Die Gefah­ren sind zu gerin­ger Daten­schutz und zu hohe Macht­kon­zen­tra­tion. Wer sich mit der The­ma­tik befasst weiß, wie eng diese bei­den Kom­po­nen­ten mit­ein­an­der ver­floch­ten und von­ein­an­der abhän­gig sind.

– – –

Der erste not­wen­dige Schritt der Welt­ge­mein­schaft ist Daten­schutz. Denn kon­se­quente Gesetze dazu (bei denen Europa Vor­rei­ter sein muss, wer sonst?) sind nicht nur zum Schutz von Per­sön­lich­keit und Pri­vat­heit zwin­gend, son­dern sind gleich­zei­tig auch Macht­be­gren­zung: die Vor­aus­set­zung von Demo­kra­tie.

– – –

Zum Abschluss der Anlass die­ser Aus­füh­run­gen: die Lek­türe von Harald Wel­zers „Die smarte Dik­ta­tur“. Unbe­dingt lesens­wert, Pflicht­lek­türe für eine ganze Gene­ra­tion. Mit den prak­ti­schen Kon­se­quen­zen stimme ich nicht immer über­ein. Man muss sein iPhone nicht weg­wer­fen, wie Wel­zer, bewusst pla­ka­tiv, vor­schlägt. Aber man sollte sehr genau wis­sen, was man NICHT mit dem Smart­phone machen sollte. Wer kein Sach­buch lesen möchte, dem kann ich einen span­nen­den Roman zur The­ma­tik emp­feh­len, „Der Cir­cle“ von D. Eggers.

– – –

Die Freude an den Mög­lich­kei­ten der Tech­nik behal­ten, aber alles weg­las­sen, was das eigene Leben behin­dert und die Macht der Tota­li­ta­ris­ten in den Kon­zern­zen­tra­len ver­grö­ßert. Die Kon­zerne soll­ten uns dafür dan­ken. Auch deren Geschäfts­grund­lage für die Zukunft sind funk­tio­nie­rende, sta­bile Gesell­schaf­ten. Inso­fern ist Macht­be­gren­zung und demo­kra­ti­sche Kon­trolle wahr­schein­lich die nach­hal­tigste Gewinn­stra­te­gie. Das gilt auch für Groß­kon­zerne, die fas­zi­nie­rende Tech­nik her­stel­len, nicht mehr und nicht weni­ger. Gutes „Radio“ eben. Und gute Geschäfte sind gern gese­hen unter dem Pri­mat der Demo­kra­tie.

