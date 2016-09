– – –

Whist­leb­lo­wer decken Sym­pto­ma­ti­sches für unser Wirt­schafts­sys­tem auf

– – –

End­lich mit der Wahr­heit her­aus­rü­cken. End­lich auf­räu­men. End­lich laut ver­kün­den, was auf bedrü­ckende Weise schief­läuft. Durch Whist­leb­lo­wing kamen in den ver­gan­ge­nen Jah­ren meh­rere Fälle von unmo­ra­li­schem, gesell­schafts­schä­di­gen­dem oder öko­lo­gi­sch zer­stö­re­ri­schem Han­deln ans Tages­licht. Den­noch wird die Rolle der „Warn­si­gnal­ge­ber“ ethi­sch kon­tro­vers beur­teilt.

– – –

Tho­mas Faust, Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­ethi­ker in der öko­no­mi­schen und poli­ti­schen Bil­dung, sagt: „Man­che sti­li­sie­ren den Whist­leb­lo­wer zum mora­li­schen Hel­den, der per­sön­li­che Nach­teile in Kauf nimmt, um höher­ran­gige Werte zu schüt­zen. Andere sehen in ihm den Denun­zi­an­ten, der sich illoyal gegen­über dem Arbeit­ge­ber ver­hält oder ‚Kol­le­gen in die Pfanne haut’“. Es gibt also ver­ant­wor­tungs­volle Hin­weis­ge­ber, die auf ver­bor­gene Miss­stände auf­merk­sam machen wol­len. Und sol­che, die den Ver­dacht erwe­cken, ledig­lich aus Eigen­nutz oder Pro­fi­lie­rungs­sucht zu han­deln.

– – –

Das Ziel ver­ant­wor­tungs­vol­ler Whist­leb­lo­wer ist laut Faust, Trans­pa­renz her­zu­stel­len, um bestehende Risi­ken zu pro­ble­ma­ti­sie­ren und letzt­lich zu behe­ben. „Wahre“ Whist­leb­lo­wer wol­len also Unheil ver­hin­dern. Das klingt gut. Den­noch haben selbst Whist­leb­lo­wer mit lau­te­ren Absich­ten hier­zu­lande einen nega­ti­ven Ruf. Wei­sen sie auf unhalt­bare Zustände hin, gera­ten sie als „Ver­pet­zer“, „Denun­zi­an­ten“ und „Nest­be­schmut­zer“ ins Kreuz­feuer der Kri­tik.

– – –

In ihrer Bache­l­or­ar­beit über Whist­leb­lo­wing-Sys­teme stellte auch die Wirt­schafts­wis­sen­schaft­le­rin Nina Donath fest: „Whist­leb­lo­wing wird häu­fig mit Ver­rat gleich­ge­setzt.“ Aus Angst, als unso­li­da­ri­sch gebrand­markt zu wer­den, wird weg­ge­se­hen. Aus Bequem­lich­keit geschwie­gen.

– – –

„Die Kul­tur des Schwei­gens und Weg­se­hens ist jedoch kei­nes­falls das Gegen­bild zur Kul­tur des Ver­pet­zens und der Denun­zia­tion“, so Media­tor Björn Rohde-Lie­benau. Bei­des seien „For­men der Unkul­tur“ die sich ergänz­ten und wech­sel­sei­tig beding­ten. Wo eine Kul­tur des Schwei­gens und Weg­se­hens herrscht, gibt es eine meist unaus­ge­spro­chene Regel, dass bestimmte The­men nicht ange­spro­chen wer­den dür­fen. „Wer sie doch anspricht, weiß schon vor­her oder lernt es, dass seine Worte nicht nur igno­riert wer­den, son­dern dass er mög­li­cher­weise in die Ecke gedrängt wird“, führt der Experte für Risi­ko­kom­mu­ni­ka­tion aus.

– – –

Andere Kul­tur in den USA

– – –

Das ist in ande­ren Län­dern anders. „Im anglo-ame­ri­ka­ni­schen Raum sind Hin­weis­ge­ber-Pro­gramme, ein­schließ­lich einer Hot­line, bei der die Mit­ar­bei­ter etwaige Miss­stände im Unter­neh­men mel­den kön­nen, ver­brei­tet“, sagt die Münch­ner Arbeits­recht­le­rin Kath­rin Scheicht. In den Ver­ei­nig­ten Staa­ten bekom­men Whist­leb­lo­wer manch­mal von Behör­den sogar Mil­lio­nen-Zah­lun­gen als Beloh­nung. Aus Angst ums Betriebs­klima …

PDF-Datei: HW_2016_04_S42-43.pdf her­un­ter­la­den (202KB)