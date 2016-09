– – –

Ihre Mei­nung ist uns wich­tig! Sen­den Sie uns Ihre Fra­gen, Anre­gun­gen oder per­sön­li­chen Mei­nun­gen. Wir bemü­hen uns, so viele Leser­briefe unter­zu­brin­gen, wie mög­lich. Wenn wir Leser­briefe kür­zen, dann so, dass das Anlie­gen der Schrei­ben­den gewahrt bleibt.

Leser­briefe geben nicht die Mei­nung der Redak­tion wie­der.

– – –

Woran es krankt und warum es so blei­ben wird

– – –

Nach­dem ich die Aus­gabe 03/2016 durch­ge­blät­tert und die Bei­träge über­flo­gen hatte, mus­ste ich den ers­ten Ein­druck erst ein­mal sacken las­sen. Das erneute und gründ­li­chere Nach­le­sen mit dem Satz von Andreas Ban­ge­mann: Las­sen Sie mir Ihre Gedan­ken zukom­men (S. 1), ver­stehe ich nun aber doch als Auf­for­de­rung.

– – –

Ich bin lang­jäh­ri­ger Abon­ne­ment mit unver­bes­ser­li­chem Opti­mis­mus und einer selbst auf­er­leg­ten Ver­pflich­tung zur Infor­ma­ti­ons­er­wei­te­rung. Dies gilt vor allem dann, wenn es um Men­schen, also tat­säch­lich um Huma­nes geht. Wie aber sieht der Bei­trag der

HUMANEN WIRTSCHAFT zu einer huma­nen Wirt­schaft weit­ge­hend aus? Zunächst wohl ein­mal, dass man das Humane wei­test­ge­hend aus­klam­mert und abs­trakte Theo­rien über Geld­ströme, Zins­kur­ven etc. vor­stellt. Inwie­weit diese jeweils zutref­fen, inwie­weit diese irgend­je­man­den außer den Auto­ren selbst inter­es­sie­ren…

– – –

Pres­se­frei­heit heißt nicht nur, etwas nicht zu dru­cken, son­dern heißt auch etwas zu dru­cken.

– – –

Lie­ber Herr Ban­ge­mann,

– – –

mit dem aktu­el­len Heft „Aus­stieg aus der Schein­welt“, wird der Aus­stieg aus der Schein­welt wie­der mal bes­tens vor­be­rei­tet. Wirk­lich tolle Bei­träge! Ich stimme Ihnen zu, dass es – trotz immer wie­der auf­tre­ten­der Rück­schläge – zur gewünsch­ten Trans­for­ma­tion kommt. Danke auch Herrn Schmül­ling für das „Sah­ne­häub­chen“. Viele Grüße, Marie-Luise Volk; Gesund­heits­be­ra­te­rin ( GGB ) und Spre­che­rin der Bür­ger­initia­tive „Bürger/innen sagen NEIN zur Agro-Gen­tech­nik“ im Land­kreis Cochem-Zell www.esgehtanders.de – www.kritisches-netzwerk.de

– – –

Bar­geld ret­ten

– – –

Als lang­jäh­rige Abon­nen­tin der Zeit­schrift HUMANE WIRTSCHAFT möchte ich anfra­gen, ob die Macher der HUMANEN WIRTSCHAFT auch „unser Bar­geld ret­ten“? (z. B.: www.rettet-unser-bargeld.de). Mit vie­len freund­li­chen Grü­ßen, Edith B. Lücke, Bre­men

– – –

Som­mer­ta­gung in Ros­tock 2016

– – –

ich möchte Ihnen auf die­sem Wege mit­tei­len, dass ich plane, an der Tagung am 16. Juli in Ros­tock teil­zu­neh­men. Vie­len Dank noch ein­mal für die pos­ta­li­sch zuge­sandte Ein­la­dung.

– – –

Diese Infor­ma­tion soll gleich­zei­tig ein Dan­ke­schön an Sie wie Moti­va­tion sein, bitte an dem Thema „alter­na­ti­ves Geld­sys­tem“ wei­ter­zu­ar­bei­ten, denn wir brau­chen wei­ter­hin Men­schen wie Sie, die sich die­sem Thema ihr Wis­sen und ihre Lei­den­schaft wid­men.

Mit herz­li­chen Grü­ßen,

Ihr Den­nis Gehr­mann

PDF-Datei: HW_2016_04_S46-47.pdf her­un­ter­la­den (164KB)