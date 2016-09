Kein D-Mark-Stück mehr?

Lie­ber Andreas,

habe gerade Dein Edi­to­rial gele­sen und kann es kaum glau­ben, dass Du als öko­no­mi­scher Experte für das Bar­geld kein DM-Stück mehr hast!

Dem muss abge­hol­fen wer­den… Wenn ich schon den Stift in der Hand habe (der „guten alten D-Mark“ ange­mes­sen, schreibe ich heute „Old-school-mäßig“ ;-): Ein gro­ßes Lob für Deine Arbeit an und für die HUMANE WIRTSCHAFT . Sowohl die redak­tio­nelle Zusam­men­stel­lung als auch Deine eige­nen Bei­träge: Erste Sahne! Sach­lich, kom­pe­tent, umfang­reich, wie zum Bei­spiel der Bei­trag über „Bares“ in der Aus­gabe 2–2016. Da ist alles drin. Herz­li­che Grüße

Vol­ker Frey­stedt, Mün­chen

Ein ande­res Zukunfts­bild des Wirt­schaf­tens – HUMANE WIRTSCHAFT 01/2016

In HUMANE WIRTSCHAFT 01/2016 ste­hen viele Vor­schläge für ein ande­res Zukunfts­bild des Wirt­schaf­tens. Warum gelingt es nicht, die vie­len Kapi­ta­lis­mus­kri­ti­ker auf einen gemein­sa­men Weg zu brin­gen?

Wir wis­sen: Der Haupt­feh­ler im Kapi­ta­lis­mus ist der Zins. Er ist leis­tungs­lo­ses Ein­kom­men und des­halb lega­li­sierte Unge­rech­tig­keit. Geld ist eine Gemein­schafts­ein­rich­tung. Diese Gemein­schaft kann nur der Staat sein, der wir alle sind, gerade in einer Demo­kra­tie. Der Kapi­ta­lis­mus fußt auf rei­nem mone­tä­rem Den­ken. Um ein gerech­tes Geld­sys­tem zu errei­chen, ist ganz­heit­li­ches Den­ken not­wen­dig.

Was ist zu beden­ken? Der Men­sch ist ein Wesen aus Kör­per, Geist und Seele; „ein in Frei­heit gewor­fe­nes Wesen“ (Kier­ke­gaard); ein his­to­ri­sches, sozia­les und per­so­na­les Wesen; ein sich dau­ernd ent­wi­ckeln­des Wesen, per­sön­lich von der Zeu­gung bis zum Tod, die Mensch­heit vom Uranfang bis heute; ein Wesen, das Lebens­be­dürf­nisse hat, die nur mit Geld zu befrie­di­gen sind. Wer dar­über nach­denkt, kommt zu der Erkennt­nis: Ich trage Ver­ant­wor­tung gegen­über der Geschichte, der Gesell­schaft und mir selbst. Der reli­giöse Men­sch sieht sich als tran­szen­den­ta­les Wesen in der Ver­ant­wor­tung vor Gott. Ich soll ein Men­sch wer­den. Der Kapi­ta­list sieht sich nur als per­so­na­les Wesen, hat durch ein­sei­ti­ges mone­tä­res Den­ken nur den augen­blick­li­chen Erfolg im Sinn und bleibt ein kras­ser Ego­ist.

Alles, was Men­schen erfin­den, geis­tig und manu­ell und an Geset­zen erlas­sen, soll ihnen die­nen, somit auch das Geld. Des­halb ste­hen wir alle – weil das Geld alle Men­schen betrifft – in der Ver­ant­wor­tung, ein Geld- und Steu­er­sys­tem zu schaf­fen, das allen Men­schen dient. Der Markt ist ein natür­li­cher Vor­gang. Er ist der Aus­tau­sch von Gütern und Dienst­leis­tun­gen mit Hilfe des Gel­des. Geld hat als Tau­sch- und Rechts­mit­tel nur eine Hilfs­funk­tion. Wir Men­schen sind die Ver­wal­ter der Güter unse­rer Erde. Sie wer­den alle in einem Geld­wert gemes­sen und durch Arbeit gewon­nen. Es muss uns klar sein. Die Arbeit ist der Ursprung allen Wirt­schaf­tens und muss des­halb auch Grund­lage des Geld­we­sens sein. Um leben zu kön­nen, braucht der Men­sch kein Mil­lio­när zu sein. Er hat ein Geld­sys­tem erfun­den, in dem man Mul­ti­mil­lio­när, ja sogar Mul­ti­mil­li­ar­där wer­den kann. Es gibt keine Recht­fer­ti­gung für den Kapi­ta­lis­mus. In einem demo­kra­ti­schen Staat ste­hen die gewähl­ten Poli­ti­ker in einer beson­de­ren Ver­ant­wor­tung, ein Geld- und Steu­er­sys­tem ein­zu­rich­ten, das allen Men­schen dient. Wir haben die Regie­rung, die wir wäh­len. Da Geld alle Men­schen angeht, haben sich alle Men­schen mit dem Geld­pro­blem zu befas­sen, damit wir eine Mehr­heit wer­den, die weiß, wie ein Geld­sys­tem in die­nen­der Funk­tion prak­ti­ziert wer­den kann, um eine Regie­rung zu bekom­men, die damit Poli­tik macht. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass end­lich etwas geschieht.

Richard Stein­hau­ser, Sig­mars­zell

