CETA , TTIP und TiSA – Rolle rück­wärts von der Demo­kra­tie zum Feu­da­lis­mus?

Frei­han­del und offene Gren­zen für den Waren­aus­tau­sch sind segens­rei­che Ein­rich­tun­gen. Der Klas­si­ker der Natio­nal­öko­no­mie David Ricardo (1771–1823) hat die Vor­teile an einem ein­fa­chen Bei­spiel auf­ge­zeigt: Die Por­tu­gie­sen pro­du­zie­ren guten Wein und die Eng­län­der gute Wolle. Ohne Han­del könn­ten die Eng­län­der kei­nen Wein trin­ken und die Por­tu­gie­sen müss­ten im Win­ter frie­ren. Freier Han­del erlaubt es jedem Volk das zu pro­du­zie­ren, was es gut kann und gegen das zu tau­schen, was andere bes­ser kön­nen.

Abkom­men, die heute end­lich alle Hin­der­nisse für freien Han­del aus dem Weg räu­men, soll­ten des­halb von allen begrüßt wer­den. Erstaun­lich ist aber nun, dass in jah­re­lan­gen gehei­men Ver­hand­lun­gen vier Abkom­men aus­ge­han­delt wor­den sind und noch vor­be­rei­tet wer­den, deren Text (in einem Fall) sogar fünf Jahre lang nach Inkraft­tre­ten des Abkom­mens nicht bekannt gege­ben wer­den darf. Selbst Par­la­men­ta­rier erfah­ren nur bruch­stück­haft, worum es im Grunde geht. Diese Ver­träge wer­den uns in einer raf­fi­nier­ten Rei­hen­folge prä­sen­tiert:

Das erste ist das Com­pre­hen­sive Eco­no­mic and Trade Agree­ment ( CETA ) zwi­schen Kanada und der Euro­päi­schen Union ( EU ). Zuerst ist CETA zu Ende ver­han­delt wor­den. Im Sep­tem­ber 2014 haben der dama­lige EU-Kom­mis­si­ons­prä­si­dent Manuel Bar­roso und der dama­lige kana­di­sche Pre­mier­mi­nis­ter Ste­phen Har­per das unter­schrie­ben. Es ist noch nicht in Kraft, weil die Par­la­mente auf bei­den Sei­ten des Atlan­tiks noch nicht zuge­stimmt haben. Der 1.634 Sei­ten starke Ver­trag ist den 28 EU-Staa­ten zur Rati­fi­zie­rung zuge­lei­tet wor­den. Kanada hat in Europa einen guten Ruf.

Im Februar 2016 haben zwölf Anrai­ner­staa­ten des Pazi­fiks in Auck­land, Neu­see­land, das Abkom­men für eine Trans-Paci­fic Part­nership ( TPP ) unter­zeich­net. Sie­ben Jahre ist dar­über ver­han­delt wor­den und die ver­ein­bar­ten Rege­lun­gen sind sehr ähn­lich wie die von CETA . Es fasst die bei­den dyna­mischs­ten und zukunfts­träch­tigs­ten Regio­nen der Welt zusam­men und ver­la­gert den Mit­tel­punkt der moder­nen Welt vom Atlan­tik in den Pazi­fik.

Als nächs­tes wird die Trans­at­lan­tic Trade and Invest­ment Part­nership ( TTIP ) zwi­schen den USA und der EU nach­ge­scho­ben, über die seit 2013 ver­han­delt und neu­er­dings auch gestrit­ten wird. Es gibt eigent­lich kei­nen Grund, den USA nicht auch das zuzu­ge­ste­hen, was mit Kanada schon ver­ein­bart ist und Pazi­fi­k­an­rai­ner mit ihnen auch ver­ein­bart haben. CETA ist ohne­hin die „Blau­pause“ für die noch gewich­ti­gere Ver­ein­ba­rung zwi­schen den USA und der EU . Viele neue Rege­lun­gen sol­len ein­fach über­nom­men wer­den.

Wenn das alles in tro­cke­nen Tüchern ist, folgt das Trade in Ser­vices Agree­ment (TiSA), das in Geheim­ver­hand­lun­gen seit 2012 zwi­schen den USA und 50 Staa­ten (ein­schließ­lich der EU ) vor­be­rei­tet wird. Es soll Dienst­leis­tun­gen wie das Gesund­heits­we­sen, die Alters­ver­sor­gung, den Ver­kehr, Tech­ni­sche Über­wa­chung, Wirt­schafts­prü­fung, juris­ti­sche Dienst­leis­tun­gen, Finan­zen, Bil­dung und elek­tro­ni­sche Trans­ak­tio­nen pri­va­ti­sie­ren und libe­ra­li­sie­ren. Die Ver­hand­lungs­pa­piere sol­len frü­hes­tens fünf Jahre nach Abschluss des Ver­trags ver­öf­fent­licht wer­den. Die Geheim­hal­tung endet fünf Jahre nach Inkraft­tre­ten oder – falls das Abkom­men nicht in Kraft tre­ten sollte – fünf Jahre nach dem Ende der Ver­hand­lun­gen.

Der Unfrei­han­del

Alle vier Abkom­men wer­den als „Frei­han­dels­ab­kom­men“ bezeich­net. Der Begriff ist geschickt gewählt. Wer etwas gegen Frei­han­del hat und Zölle wie­der ein­füh­ren möchte, ist ein Pro­tek­tio­nist, der uns in die vor­in­dus­tri­elle Zeit zurück kata­pul­tie­ren will. Dabei gibt es zwi­schen Nord­ame­rika und Europa bereits so gut wie keine Zölle mehr. Die Abkom­men bestä­ti­gen, dass das so bleibt. Damit etwas so bleibt wie es ist, brau­chen Exper­ten aber nicht jah­re­lang Geheim­ver­hand­lun­gen füh­ren.

Es geht um etwas ganz Ande­res: Für den Frei­han­del gibt es die in Genf ansäs­sige zen­trale UNO-Orga­ni­sa­tion für Han­dels- und Wirt­schafts­be­zie­hun­gen, die Welt­han­dels­or­ga­ni­sa­tion WTO (World Trade Orga­ni­sa­tion). Die WTO und ihre Vor­gän­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen haben schon viele Frei­han­dels­kon­fe­ren­zen orga­ni­siert, um die Seg­nun­gen eines wirk­lich freien Han­dels auf der Welt zu ver­brei­ten. Die aktu­ell neunte die­ser Run­den – die so genannte Doha-Runde – begann 2001. Die Ver­hand­lun­gen kom­men kaum vom Fleck, weil die Indus­trie­län­der sie blo­ckie­ren. Die WTO wird inzwi­schen von Schwel­len­län­dern domi­niert, die das Dik­tat des Wes­tens nicht mehr akzep­tie­ren…

