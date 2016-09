Füh­rungs­kräf­ten, oft betriebs­wirt­schaft­lich exzel­lent gebil­det, feh­len die sys­te­ma­ti­sche Aus­bil­dung im Bereich Lea­dership. Mehr als jemals zuvor sind Füh­rungs­kräfte der neuen Gene­ra­tion gefor­dert. Nicht nur Pro­duk­ti­ons­pro­zesse und Pro­dukte müs­sen inno­va­tiv sein. Füh­rung muss human sein. Ange­passt an die Bedin­gun­gen der neuen Welt, zum Wohl des Unter­neh­mens, des ein­zel­nen Mit­ar­bei­ters und auch zum Wohl der gan­zen Welt. Der Men­sch wird zum wich­tigs­ten Fak­tor der Arbeits­welt von mor­gen. Und wer Men­schen nicht aus­ge­spro­chen wert­schätzt und ent­spre­chend pflegt, wird ganz schnell von ges­tern sein!

– – –

Eine der Kern­aus­sa­gen der Stu­die von Pro­fes­sor Peter Kruse aus dem Jahr 2014 zum Thema Per­so­nal­füh­rung in Deutsch­land ist, dass sich 75 % der befrag­ten Füh­rungs­kräfte einen Para­dig­men­wech­sel in der Füh­rungs­kul­tur wün­schen.

– – –

Jedoch erge­ben sich aus der Pra­xis und den Not­wen­dig­kei­ten der neuen Arbeits­welt viel­fäl­tige Kon­tro­ver­sen. Theo­re­ti­sch wis­send, dass der Para­dig­men­wech­sel längst über­fäl­lig ist, wer­den Unter­neh­men allzu oft immer noch als Maschi­nen ange­se­hen, die zu funk­tio­nie­ren haben. Den­ken und Han­deln sind in hier­ar­chi­scher Weise getrennt, ähn­li­che Tätig­kei­ten sind in Abtei­lun­gen zusam­men­ge­fasst. An die­sen Relik­ten aus der Zeit der Indus­tria­li­sie­rung hal­ten Unter­neh­men immer noch allzu häu­fig fest. Hier und da dreht man an klei­nen Räd­chen, jus­tiert Stell­schrau­ben neu, um beim Bild der Maschine zu blei­ben. Was zu Zei­ten der Indus­tria­li­sie­rung gut und rich­tig war funk­tio­niert heute nicht mehr…

