Ein Feh­ler in unse­rem Geld­sys­tem wird als Kern­ur­sa­che für viele soziale und gesell­schaft­li­che Pro­bleme betrach­tet. Die zuneh­men­den Finanz­kri­sen, die immer grö­ßer wer­dende Kluft zwi­schen Arm und Reich, die Staats­ver­schul­dung sowie der wach­sende Leis­tungs­druck kön­nen in Zusam­men­hang mit der Zins­dy­na­mik gese­hen wer­den.

Wenn als Gegen­stands­be­reich der Sozia­len Arbeit die Ver­hin­de­rung und Bewäl­ti­gung von sozia­len Not­la­gen beschrie­ben wird, dann muss eine ver­stärkte Aus­ein­an­der­set­zung mit unse­rem Geld­sys­tem erfol­gen. Als Lösungs­an­satz wird das Kon­zept des „Flie­ßen­den Gel­des“ vor­ge­stellt.

– – –

Ver­schie­dene Unter­su­chun­gen bele­gen die Zunahme arbeits­be­ding­ter psy­chi­scher Erkran­kun­gen, bei­spiels­weise beschreibt das wis­sen­schaft­li­che Insti­tut der AOK (2011) zwi­schen 2004 und 2009 eine 9-fache Zunahme der Krank­heits­tage, die ver­mut­lich auf „Bur­nout“ zurück­zu­füh­ren sind. Der Stress­re­port (Loh­mann-Hais­lah 2012) zählt star­ken Ter­min- und Leis­tungs­druck, eine hohe Arbeits­ge­schwin­dig­keit sowie die Anfor­de­rung, ver­schie­den­ar­tige Arbei­ten gleich­zei­tig betreuen zu müs­sen, zu den Haupt­be­las­tungs­fak­to­ren von Beschäf­tig­ten. Im Fehl­zei­ten­re­port (Zok/Jaehrling 2013) wer­den in einer Stu­die gesund­heit­li­che Beschwer­den in Zusam­men­hang mit dem Arbeits­platz auf­ge­führt, die häu­figs­ten Nen­nun­gen sind Erschöp­fung, Schlaf­stö­run­gen, „aus­ge­brannt sein“ sowie Ner­vo­si­tät und Reiz­bar­keit.

– – –

Neben den unter­schied­li­chen indi­vi­du­el­len Erklä­rungs­fak­to­ren für die stress­be­ding­ten und krank­ma­chen­den Pro­zesse wird nie­mand bestrei­ten, dass auch das Gewinn­stre­ben sowie die Effi­zi­enz­ori­en­tie­rung vie­ler Unter­neh­men und der damit ver­bun­dene Leis­tungs­druck für die Ent­ste­hung von gesund­heit­li­chen Fol­ge­schä­den ver­ant­wort­lich sind. Nicht sel­ten füh­ren Spar­maß­nah­men zu Per­so­nal­ab­bau – im schlimms­ten Fall zu Ent­las­sun­gen.

– – –

Teil­weise wer­den bil­li­gere Arbeits­kräfte von Zeit­ar­beits­fir­men befris­tet ein­ge­stellt, die für weni­ger Lohn die glei­che Leis­tung erbrin­gen müs­sen.

– – –

Die­ser wirt­schaft­li­chen Druck­si­tua­tion sind nicht alle Men­schen gewach­sen, man­che wer­den krank. Wer sei­nen Arbeits­platz ver­liert oder im Nied­rig­lohn­sek­tor tätig sein muss, kann zudem sehr schnell in finan­zi­elle Schwie­rig­kei­ten gera­ten.

– – –

Die Soziale Arbeit ist in dop­pel­ter Hin­sicht von den Aus­wir­kun­gen die­ses Wirt­schafts­sys­tems betrof­fen. Zum einen lei­den viele Kli­en­ten unter den beschrie­be­nen Bedin­gun­gen, nicht sel­ten kom­men wei­tere Pro­bleme wie Dro­gen­kon­sum, Kri­mi­na­li­tät und Ver­ar­mung hinzu.

– – –

Zum ande­ren müs­sen viele soziale Ein­rich­tun­gen mit immer weni­ger finan­zi­el­len Mit­teln aus­kom­men – trotz stei­gen­der Fall­zah­len. Sehr oft wer­den in die­sem Zusam­men­hang die knap­pen öffent­li­chen Kas­sen und die feh­len­den per­so­nel­len Kapa­zi­tä­ten beklagt.

– – –

So neh­men auf der einen Seite die Armut und der Leis­tungs­druck zu, auf der ande­ren Seite erwirt­schaf­ten Unter­neh­men Rekord­ge­winne und Mana­gern wer­den Gehäl­ter in Mil­lio­nen­höhe bezahlt. Die Kluft zwi­schen Arm und Reich wird immer grö­ßer.

– – –

Ist es ange­sichts die­ser Situa­tion nicht zwin­gend not­wen­dig, zu hin­ter­fra­gen, was denn eigent­lich die tie­fe­ren Ursa­chen für diese Dyna­mi­ken sind?

– – –

Wie ich in die­sem Arti­kel zei­gen möchte, liegt der Haupt­grund für die­sen Wachs­tums- und Effi­zi­enz­wahn­sinn in unse­rem Geld­sys­tem ver­bor­gen.

– – –

Lei­der blen­den die Theo­rien der Sozia­len Arbeit die­sen Zusam­men­hang weit­ge­hend aus. Zwar wird gefor­dert, sich auch poli­ti­sch ein­zu­mi­schen und zu sozia­len Unge­rech­tig­kei­ten kri­ti­sch Stel­lung zu bezie­hen (vgl. Thi­er­sch 2002, Staub-Ber­nas­coni 2014), jedoch wird weit­ge­hend nur inner­halb eines begrenz­ten gesell­schaft­li­chen Bezugs­rah­mens argu­men­tiert.

– – –

Hel­mut Creutz macht die Bedeu­tung von Geld und Wäh­rung in einem bild­li­chen Ver­gleich mit einem Gebäude deut­lich. Das Fun­da­ment wird vom Geld- und Wäh­rungs­sys­tem gebil­det, im Unter­ge­schoss befin­det sich die Wirt­schaft, gefolgt von der Gesell­schaft im Mit­tel­bau, die Poli­tik befin­det sich im Dach­ge­schoss (vgl. Creutz 2012, 22). Die Theo­rien der Sozia­len Arbeit set­zen vor allem auf der gesell­schaft­li­chen Ebene an, gehen teil­weise auf die Wirt­schaft ein, betrach­ten aber nicht den Grund. Dadurch wird der Kern vie­ler sozia­ler Pro­bleme nicht erkannt und auch keine nach­hal­ti­gen Lösungs­an­sätze kön­nen gefun­den wer­den.

– – –

Ins­be­son­dere, weil die pro­fes­sio­nel­len Sozi­al­ar­bei­ter in der täg­li­chen Pra­xis so nah mit den nega­ti­ven Aus­wir­kun­gen unse­res kapi­ta­lis­ti­schen Wirt­schafts­sys­tems kon­fron­tiert sind, soll­ten sie zu den Ursa­chen Stel­lung bezie­hen und sich auf die­ser Basis zu sinn­vol­len Lösungs­an­sät­zen posi­tio­nie­ren.

– – –

Der Schlüs­sel für ein human­wirt­schaft­li­ches Ver­ständ­nis der beschrie­be­nen Dyna­mik und der sich dar­aus erge­ben­den sozia­len Pro­blem­la­gen liegt in einem Feh­ler unse­res Geld­sys­tems.

– – –

Um diese Zusam­men­hänge mög­lichst ein­fach und nach­voll­zieh­bar dar­zu­stel­len, werde ich zunächst auf ein his­to­ri­sches Expe­ri­ment ein­ge­hen und die Hin­ter­gründe erläu­tern, um auf die­ser Basis Lösungs­al­ter­na­ti­ven auf­zei­gen zu kön­nen.

