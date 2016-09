Editorial – Die Probleme der Welt erzeugen Rebellen – Andreas Bangemann

– – –

Darf man der Flut an Kom­men­ta­ren und Ein­schät­zun­gen zur Brexit-Ent­schei­dung der Bür­ger Groß­bri­tan­ni­ens noch etwas hin­zu­fü­gen?

– – –

Vor die­ser Ver­le­gen­heit stand ich bei der Erstel­lung der hier vor­lie­gen­den Aus­gabe. Ich will es nicht tun und tue es auf gewisse Weise doch. Im Lichte des Chaos an Pro­ble­men, denen wir uns mitt­ler­weile aus­ge­setzt sehen, ist Brexit eine fol­gen­schwere Zutat im kom­ple­xen Ein­topf der bri­san­ten Welt­lage.

– – –

Auf chao­ti­sche Pha­sen in Musik­stü­cken las­sen Ton­künst­ler ord­nende Ele­mente fol­gen. Die Jahr­tau­sende alte Holz­flöte kann zur Ord­nung rufen und ein schöp­fe­ri­sches Inter­vall ein­lei­ten. Im Welt­or­ches­ter ist von der­lei Über­gang noch nichts zu spü­ren.

– – –

Ich bezweifle, dass die als Sepa­ra­tion wahr­nehm­ba­ren Ent­wick­lun­gen das wach­sende Bewusst­sein der euro­päi­schen Iden­ti­tät in den Her­zen der Men­schen zurück­wer­fen. Die aktu­el­len Gescheh­nisse sind ein Auf­be­geh­ren gegen Macht­ge­füge, die nicht als ver­bin­dend wahr­ge­nom­men wer­den, son­dern als Gefahr für Frei­heit. Hinzu kommt, dass es auf die­sem so rei­chen Kon­ti­nent in zuneh­men­dem Maße exis­tenz­be­dro­hende Armut gibt. Macht­kon­zen­tra­ti­ons­pro­zesse, Zen­tra­li­sie­rung, Reich­tums­an­häu­fung bei Weni­gen, Ter­ror­ge­fahr, Bespit­ze­lung, Big Data usw. Besorg­nis­er­re­gend wir­kende Zusam­men­bal­lun­gen, soweit das Auge reicht. Ein bro­deln­der Gift­cock­tail, den ein unbe­deu­tend daher­kom­men­der Trop­fen zum Über­lau­fen brin­gen kann.

– – –

Men­schen seh­nen sich nach Ver­bun­den­heit. Ein Grund, wes­halb der euro­päi­sche Gedanke kraft­vol­ler ist denn je. Die Bri­ten begeh­ren nicht gegen Ver­bun­den­heit auf, son­dern gegen Gän­ge­lung. Warum soll­ten wir ihnen das übel neh­men?

– – –

Die struk­tu­relle Abhän­gig­keit von einem alles Leben durch­zie­hen­den Kapi­tal­sys­tem erzeugte ein Gefüge, das macht­vol­ler ist als jedes mensch­li­che Emp­fin­den und Wunsch­den­ken. Wirt­schaf­ten als eine zwangs­läu­fige Begeg­nung von Men­schen und ihren Wer­ken könnte geprägt sein vom Ver­bun­den­heits­ge­dan­ken. Ist es aber kei­nes­wegs. Es ord­net sich den Ansprü­chen des Kapi­tals unter, des­sen häss­li­che Seite wir zu ver­mensch­li­chen nei­gen. Für unge­wollte Aus­wir­kun­gen müs­sen Schul­dige benannt wer­den kön­nen. Dabei ist Kapi­ta­lis­mus bloß ein abs­trak­tes Sys­tem, das mathe­ma­ti­schen Geset­zen folgt. Wir star­ren auf die Teile und neh­men die gesamte Struk­tur nicht wahr. Nur so wird erklär­bar, dass wir Dinge tun, die unse­ren Unter­gang als Spe­zies genauso beschleu­ni­gen, wie den der uns umge­ben­den Natur. Es scheint kei­nen Aus­weg hin zu einem »guten Leben« zu geben, das wir uns mehr­heit­lich wün­schen.

– – –

Gefan­gen in einem Milieu der Sepa­rie­rung und töd­li­chen Ver­ein­ze­lung kommt der Unmut in extre­mis­ti­schen Wor­ten und Taten zum Aus­bruch. Plum­peste Rhe­to­rik genügt den popu­lis­ti­schen Neu­rech­ten, die Zor­ni­gen und Unzu­frie­de­nen zu errei­chen, weil sie die ver­meint­lich ein­zi­gen poli­ti­schen Akteure sind, die dem ver­hass­ten Macht­ge­füge Paroli bie­ten.

– – –

Die Macht­or­gane sind abge­trennt von den Men­schen, die sie ver­tre­ten soll­ten. Folge eines schlei­chen­den Pro­zes­ses. Ein­zelne neh­men wahr, dass es den Volks­ver­tre­tern nur noch um das Fort­be­stehen und die Erhal­tung von Macht geht. Jeg­li­ches Bemü­hen des Staa­tes dient dem Erhalt. Wen wundert’s da, wenn in Lon­don die EU-Befür­wor­ter über­wo­gen, wäh­rend die „Aus­ge­grenz­ten“ in den länd­li­chen Regio­nen dem zen­tra­lis­ti­schen Europa die Rote Karte zeig­ten.

– – –

Wir alle sind Akteure im glei­chen Gefüge. Exzesse, die dar­aus ent­sprin­gen zu ver­dam­men, ist spal­tend und selbst­ge­fäl­lig. Gemein­sam müs­sen wir die milieu­be­stim­men­den Struk­tu­ren frei­le­gen und die Regeln von Neuem bestim­men. Der ver­selb­stän­digte Staats­ap­pa­rat braucht dafür gewalt­lo­sen rebel­li­schen Druck von unten.

– – –

Wir sind Gefan­gene eines ver­wo­be­nen Geflechts aus Macht und Kapi­tal und soll­ten uns davor hüten, Mit­ge­fan­gene als Delin­quen­ten nie­derer Ord­nung anzu­grei­fen.

– – –

In einem Milieu, das gemein­schaft­li­ches Han­deln belohnt, bewuss­ten Umgang mit der direk­ten Umwelt beför­dert und Soli­da­ri­tät aktiv erstre­bens­wert macht, wer­den sich die Men­schen ändern. Und zwar alle. Die ent­schei­den­den Fra­gen lau­ten: Wel­che Bedin­gun­gen braucht es dafür? Was genau muss geän­dert wer­den?

– – –

Für regel­mä­ßige Leser die­ser Zeit­schrift sind das rhe­to­ri­sche Fra­gen. Für sol­che, die es noch nicht sind, gibt es in der vor­lie­gen­den Aus­gabe und in unse­rem Archiv viel zu ent­de­cken.

– – –

Herz­lich grüßt Ihr Andreas Ban­ge­mann

