Was wäre ein Lern­ort ohne die Men­schen, die ihn aus­ma­chen? Leh­rende und Ler­nende wer­den zu einer leben­di­gen Gemein­schaft und trans­for­mie­ren nicht nur sich selbst. Sie sind in der Lage die Gesell­schaft zu ändern, weil jeder Impuls ver­än­dernde Wir­kung hat.

– – –

Hier kommt eine kleine Aus­wahl von Men­schen zu Wort, die den Lern­ort Wup­per­tal aus­ma­chen.

– – –

Ann-Chris­tin Abben­haus

– – –

„Ich habe den Lern­ort zum ers­ten Mal im letz­ten Jahr wäh­rend des Som­mer­camps ken­nen­ge­lernt und war über­rascht, solch einen Ort so nah hier in der Umge­bung zu fin­den. Der­zeit stu­diere ich VWL und Phi­lo­so­phie im Bache­lor in Bochum und befasse mich des­we­gen schon seit län­ge­rer Zeit kri­ti­sch mit Wirt­schafts- und Gesell­schafts­the­men. Das Beson­dere am Lern­ort ist für mich, dass er aus Men­schen mit den unter­schied­lichs­ten Hin­ter­grün­den besteht, die mit gan­zem Her­zen dabei sind. Hier kann man vor­ge­gan­gene Pfade auch mal ver­las­sen und krea­tive neue Wege fin­den, sei es zur soli­da­ri­schen Finan­zie­rung oder zur Frage, was Ler­nen eigent­lich bedeu­tet. Darum bie­ten wir in die­sem Quar­tal auch ein Ange­bot zum Thema ‚Wirt­schaft gemein­sam Den­ken‘ an, in dem wir uns dem Thema mit inter­ak­ti­ven Lern­me­tho­den nähern. Für mich ist eins der zen­tra­len Ele­mente einer gesell­schaft­li­chen Trans­for­ma­tion, dass wir anfan­gen wie­der Gemein­schaf­ten zu pfle­gen und das kann ich hier am Lern­ort fin­den und mit­ge­stal­ten.“

– – –

– – –

Beate Peter­sen

– – –

„Wie weit gehen wir – für Kohle? ‚Kohle‘ – als fos­si­ler Ener­gie­trä­ger und eben­sol­ches Zah­lungs­mit­tel. Das Ener­gie­sys­tem kön­nen wir ‚erneu­er­bar‘ umbauen, wenn wir Spei­cher und Steue­rung ein­be­zie­hen (wol­len). Den­ken wir Ener­gie­ein­spa­rung und –Effi­zi­enz mit, würde weni­ger Ener­gie ver­braucht und diese deut­lich preis­wer­ter erzeugt wer­den (kön­nen). Viele neue oder an sau­bere Ener­gie ange­passte Arbeits­plätze wür­den geschaf­fen.

– – –

Geht Geld zukunfts­fä­hig? Ja, Geld kann ver­bin­den statt tren­nen. Pro­dukte haben nicht (nur) den Sinn, Geld in Unter­neh­mens­kas­sen zu spü­len. Dies geht auch sinn­stif­tend und fair! Für das ‚ WIE ‘ bie­tet der Lern­ort eine Expe­ri­men­tier-Platt­form. “

– – –

Beate Peter­sen ist als Diplom-Finanz­wir­tin tätig. Ehren­amt­lich enga­giert sie sich für mit­ge­stal­tende Bür­ger­be­tei­li­gung, Kli­ma­ge­rech­tig­keit und ethi­sches Wirt­schaf­ten. Sie ver­knüpft lokale Akteure mit­ein­an­der und über­re­gio­nal. In Wup­per­tal poli­ti­sch aktiv, kan­di­dierte sie 2015 für das Amt der Ober­bür­ger­meis­te­rin.

– – –

– – –

Dr. Dag Schulze

– – –

„Wir leben in einer kom­ple­xen, glo­ba­li­sier­ten Welt und machen darin ver­schie­dene Erfah­run­gen. Im Infor­ma­ti­ons­zeit­al­ter lesen, sehen und hören wir durch Dritte von immer mehr Din­gen, die sich anschei­nend unse­rer unmit­tel­ba­ren Erfah­rung ent­zie­hen. Der Main­stream greift in die­ser unüber­sicht­li­chen Lage, nach Ori­en­tie­rung suchend, gerne auf die Selbst­be­stä­ti­gung der eige­nen Peer-Group via Face­book oder den schein­bar objek­ti­ven Goo­gle-Such­al­go­rith­mus zurück. Der LERNORT WUPPERTAL bie­tet eine Alter­na­tive zur so ver­brei­te­ten immer ein­sei­ti­ge­ren Welt­sicht. Mit ver­schie­de­nen For­ma­ten wird ver­sucht, den Men­schen wie­der mehr unmit­tel­bare Erfah­rung und eine mul­ti­per­spek­ti­vi­sche Sicht zu geben, um so das Ver­trauen in die eigene Wahr­neh­mungs­kraft zu stär­ken. Dies ermög­licht, aus der durch Goo­gle, Face­book & Co. kon­stru­ier­ten und durch Mas­sen­me­dien ver­stärk­ten Wahr­neh­mungs­ma­trix zu sprin­gen und wie­der den eige­nen Erfah­run­gen zu ver­trauen.“

– – –

Dr. Dag Schulze, 49 Jahre, Phy­si­ker, enga­giert sich seit über 20 Jah­ren für die Erhal­tung des Lebens­raums Erde…

PDF-Datei: HW_2016_03_S26-27.pdf her­un­ter­la­den (243KB)