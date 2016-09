Alfred Mül­ler: „Mit Marx in eine bes­sere Gesell­schaft – Über die Nutz­lo­sig­keit von Geld­re­for­men im kran­ken Kapi­ta­lis­mus“ von Alwine Schrei­ber-Mar­tens

– – –

Der Titel mag für man­che viel­ver­spre­chend klin­gen, aber lei­der löst der Autor, Poli­to­loge und Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler, das Ver­spre­chen nicht ein. Im letz­ten Drit­tel der letz­ten Buch­seite ist zu lesen, es seien „stra­te­gi­sch Trans­for­ma­ti­ons­schritte in Rich­tung einer alter­na­ti­ven, bes­se­ren Gesell­schaft zu ergrei­fen. Hier liegt nach Marx die Haupt­auf­gabe der Pro­test- und Arbei­ter­be­we­gung, nicht jedoch in der Ver­mi­schung keyne­sia­ni­scher oder gesel­lia­ni­scher Ideen und Maß­nah­men zur Ret­tung des Kapi­ta­lis­mus.“ Wie diese Schritte aus­se­hen könn­ten, die „die Pro­duk­ti­ons­ver­hält­nisse und die auf ihnen ruhen­den gesell­schaft­li­chen Ver­hält­nisse neu­ge­stal­ten“ (Marx, beide S. 226), führt Mül­ler nicht au S. In den Haupt­tei­len des Buches wird zunächst Keynes „demon­tiert“, danach Gesell. Abschlie­ßend kri­ti­siert Mül­ler mit weni­gen Wor­ten noch das Buch: „Zwick­mühle Kapi­ta­lis­mus“ (Hrsg. Aka­de­mie Soli­da­ri­sche Öko­no­mie) von Klaus Simon, der „aus einer Mischung gesel­lia­ni­scher und neo­klas­si­scher Ideen und links-keyne­sia­ni­scher Mit­be­stim­mungs-, Regu­lie­rungs- und Ver­tei­lungs­for­de­run­gen eine nach­hal­tige und zukunfts­fä­hige Öko­no­mie“ (S. 219) ent­wi­ckeln wolle…

PDF-Datei: HW_2016_03_S31-31.pdf her­un­ter­la­den (150KB)