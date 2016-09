Trans­for­ma­tio­nen prä­gen den Lern­ort Wup­per­tal

1. Acht­sam­keit als Zukunfts­trend?

Acht­sam­keit ist einer der neuen Mega­trends der Zukunft, behaup­tet der Zukunfts- und Trend­for­scher Mat­thias Horx (2016). Wie aber kommt Acht­sam­keit tat­säch­lich in den All­tag vie­ler Men­schen? Wahr­schein­lich nicht allein dadurch, dass Ein­zelne immer wie­der mal in ihrem Tun inne­hal­ten, wenn auch diese Pra­xis sicher eine von meh­re­ren not­wen­di­gen Bedin­gun­gen sein dürfte. Gibt es acht­sa­mes Wirt­schaf­ten und wenn ja, wie sieht das aus? Wie lässt sich viel­leicht sogar ein acht­sa­mes Pro­jekt­ma­nage­ment dar­stel­len? Sche­ren­schnitt­ar­tig ver­su­che ich im Fol­gen­den einige Gedan­ken in Zusam­men­hang zu brin­gen, die ich für den Lern­ort Wup­per­tal als grund­le­gend betrachte.

Für Mar­cel Hun­e­cke (2013) zählt die Acht­sam­keit neben Selbst­ak­zep­tanz, Genuss­fä­hig­keit, Selbst­wirk­sam­keit, Soli­da­ri­tät und Sinn­kon­struk­tion zu den sechs psy­chi­schen Res­sour­cen, die nach­hal­tige Lebens­stile för­dern. Acht­sam sein bedeu­tet für ihn (nach Shapiro und Carl­son 2011), absichts­voll und nicht wer­tend die Auf­merk­sam­keit ganz auf den aktu­el­len Augen­blick zu rich­ten. In die­sem Ver­ständ­nis beschreibt die Acht­sam­keit sowohl einen Pro­zess (die Pra­xis der Acht­sam­keit) als auch ein Ergeb­nis (das acht­same Gewahrs­ein). Es bedeu­tet den „Auto­pi­lo­ten­mo­dus“ des All­tags­be­wusst­seins so weit wie mög­lich ein­zu­he­gen. Die Acht­sam­keit begrenzt das Stre­ben nach immer mehr mate­ri­el­lem Besitz und öff­net den Blick für andere, nicht selbst­be­zo­gene Werte. Wei­ter­hin sen­si­bi­li­siert die Acht­sam­keit für Sinn­fra­gen und berei­tet damit die Akti­vie­rung der Sinn­ge­bung vor. In die­sem Ver­ständ­nis wird auch deut­lich, warum die Acht­sam­keit eine ziel­bil­dende Res­source für eine Post­wachs­tums­ge­sell­schaft ist (Hun­e­cke 2013: 28–32).

Zu den Grund­ideen der Acht­sam­keit gehö­ren mit den umgangs­sprach­li­che­ren Wor­ten Bri­gitte Vor­der­may­ers (2016) u. a.: Im Hier und Jetzt leben. Bewusst tun, was man tut. Weni­ger Wett­be­werb, kein Mul­ti­tas­king. Ent­span­nung fängt im Kopf an. Gedan­ken­ka­rus­sell anhal­ten. Selbst­ak­zep­tanz statt Selbst­op­ti­mie­rung. Jedoch zeigt sich lei­der auch: „Um all das zu ler­nen, lässt sich viel Geld aus­ge­ben. Eine ganze Indus­trie hat die Ent­schleu­ni­gung für sich ent­deckt und bie­tet von der Klos­ter­aus­zeit über Yoga­kurse für alle Lebens­la­gen bis zum Unter­neh­mens­be­ra­ter, der eine Firma acht­sam macht, alle denk­ba­ren Ange­bote, um zur Ruhe zu kom­men“ (Vor­der­mayer 2016). Das macht wie­der ein­mal deut­lich, dass „der Kapi­ta­lis­mus ein intel­li­gen­tes Biest ist“ (Loske 2014). Die Gefahr besteht sogar, dass diese sinn­volle Idee der Acht­sam­keit von der Wirt­schafts­ma­schi­ne­rie so ver­ein­nahmt wird, dass auch sie nur wie­der das Wachs­tums­an­lie­gen befeu­ert. Ein Aus­stieg aus dem immer höher, immer schnel­ler, immer wei­ter erscheint auf dem Pfad der bestehen­den Logik des Sys­tems illu­so­ri­sch.

Zugleich hat jedoch eine grö­ßere Zahl von Men­schen das Gefühl, dass wir in einer Zeit geis­ti­ger Unruhe und Gärung leben. Ist das nur eine viel­fa­che per­sön­li­che Wahr­neh­mung oder sind die tat­säch­li­chen Ver­hält­nisse so? „Die fünf­hun­dert­jäh­rige Expan­sion der Mega­ma­schine stößt im 21. Jahr­hun­dert an kaum über­wind­bare Gren­zen“ (Scheid­ler 2016: 16). Sehr wahr­schein­lich ist also eine große Trans­for­ma­tion im Gange, die tie­fer greift als der bis­he­rige „nor­male“ per­ma­nente Struk­tur­wan­del der Nach­kriegs­jahr­zehnte: Der alte Unter­grund trägt nicht mehr so rich­tig, und das neue Gelände ist noch nicht klar erkenn­bar…

